墨西哥比索兌土耳其里拉匯率歷史紀錄

今日，墨西哥比索兌土耳其里拉的匯率目前為1.785，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，墨西哥比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.496%。

在過去一星期，墨西哥比索兌土耳其里拉的匯率波動，在21-07-2024高見1.840，並在25-07-2024低見1.783。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.642%。