墨西哥比索兌羅馬尼亞列伊匯率歷史紀錄

今日，墨西哥比索兌羅馬尼亞列伊的匯率目前為0.248，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，墨西哥比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.995%。

在過去一星期，墨西哥比索兌羅馬尼亞列伊的匯率波動，在23-07-2024高見0.255，並在25-07-2024低見0.247。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.760%。