墨西哥比索兌哈薩克斯坦堅戈匯率歷史紀錄

今日，墨西哥比索兌哈薩克斯坦堅戈的匯率目前為25.658，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，墨西哥比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.758%。

在過去一星期，墨西哥比索兌哈薩克斯坦堅戈的匯率波動，在22-07-2024高見26.497，並在25-07-2024低見25.584。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.794%。