哈薩克斯坦堅戈兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，哈薩克斯坦堅戈兌幾內亞法郎的匯率目前為18.109，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，哈薩克斯坦堅戈的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.180%。

在過去一星期，哈薩克斯坦堅戈兌幾內亞法郎的匯率波動，在23-07-2024高見18.222，並在25-07-2024低見18.058。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.606%。