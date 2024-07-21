哈薩克斯坦堅戈兌斐濟元匯率歷史紀錄

今日，哈薩克斯坦堅戈兌斐濟元的匯率目前為0.005，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，哈薩克斯坦堅戈的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.845%。

在過去一星期，哈薩克斯坦堅戈兌斐濟元的匯率波動，在26-07-2024高見0.005，並在21-07-2024低見0.005。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.827%。