哈薩克斯坦堅戈兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，哈薩克斯坦堅戈兌智利比索的匯率目前為2.013，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，哈薩克斯坦堅戈的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.123%。

在過去一星期，哈薩克斯坦堅戈兌智利比索的匯率波動，在26-07-2024高見2.013，並在22-07-2024低見1.989。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.598%。