哈薩克斯坦堅戈兌阿魯巴弗羅林匯率歷史紀錄

今日，哈薩克斯坦堅戈兌阿魯巴弗羅林的匯率目前為0.004，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，哈薩克斯坦堅戈的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.540%。

在過去一星期，哈薩克斯坦堅戈兌阿魯巴弗羅林的匯率波動，在23-07-2024高見0.004，並在21-07-2024低見0.004。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.591%。