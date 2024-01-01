開曼群島元兌烏干達先令匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌烏干達先令的匯率目前為4,547.010，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.908%。

在過去一星期，開曼群島元兌烏干達先令的匯率波動，在25-07-2024高見4,562.020，並在22-07-2024低見4,504.930。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.359%。