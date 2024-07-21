開曼群島元兌巴基斯坦盧比匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌巴基斯坦盧比的匯率目前為339.659，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.187%。

在過去一星期，開曼群島元兌巴基斯坦盧比的匯率波動，在24-07-2024高見339.971，並在21-07-2024低見339.024。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.204%。