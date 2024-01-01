開曼群島元兌蒙古圖格里克匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌蒙古圖格里克的匯率目前為4,122.900，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.001%。

在過去一星期，開曼群島元兌蒙古圖格里克的匯率波動，在26-07-2024高見4,135.210，並在23-07-2024低見4,119.510。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.374%。