開曼群島元兌格魯吉亞拉里匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌格魯吉亞拉里的匯率目前為3.307，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.255%。

在過去一星期，開曼群島元兌格魯吉亞拉里的匯率波動，在23-07-2024高見3.329，並在22-07-2024低見3.296。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.281%。