肯雅先令兌馬恩島磅匯率歷史紀錄

今日，肯雅先令兌馬恩島磅的匯率目前為0.006，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，肯雅先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.699%。

在過去一星期，肯雅先令兌馬恩島磅的匯率波動，在21-07-2024高見0.006，並在24-07-2024低見0.006。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-1.205%。