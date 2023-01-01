澤西鎊兌烏克蘭格裡夫納匯率

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1 EUR10.86411.097591.43271.49031.652860.9576518.9592
1 GBP1.1572711.27005105.8081.72461.912731.1082621.94
1 USD0.911150.787371183.311.35791.506020.8725517.2749
1 INR0.0109370.009451090.012003410.01629940.01807740.01047350.207357

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比較匯率

如何將澤西鎊兌換成to Ukrainian hryvnias

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇JEP你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇UAH你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

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澤西鎊熱門貨幣組合

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澤西鎊烏克蘭格裡夫納兌換率
1 JEP46.15470 UAH
5 JEP230.77350 UAH
10 JEP461.54700 UAH
20 JEP923.09400 UAH
50 JEP2307.73500 UAH
100 JEP4615.47000 UAH
250 JEP11538.67500 UAH
500 JEP23077.35000 UAH
1000 JEP46154.70000 UAH
2000 JEP92309.40000 UAH
5000 JEP230773.50000 UAH
10000 JEP461547.00000 UAH
烏克蘭格裡夫納澤西鎊兌換率
1 UAH0.02167 JEP
5 UAH0.10833 JEP
10 UAH0.21666 JEP
20 UAH0.43333 JEP
50 UAH1.08332 JEP
100 UAH2.16663 JEP
250 UAH5.41657 JEP
500 UAH10.83315 JEP
1000 UAH21.66630 JEP
2000 UAH43.33260 JEP
5000 UAH108.33150 JEP
10000 UAH216.66300 JEP