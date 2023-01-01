澤西鎊兌沙地阿拉伯利雅匯率

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1 EUR10.86411.097491.42441.490161.653080.9575518.959
1 GBP1.1572711.27105.8041.724531.913081.1081521.9409
1 USD0.911250.787402183.311.35791.506360.8725517.2763
1 INR0.0109380.009451470.012003410.01629940.01808140.01047350.207374

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如何將澤西鎊兌換成to Saudi riyals

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇JEP你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇SAR你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

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澤西鎊熱門貨幣組合

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澤西鎊沙地阿拉伯利雅兌換率
1 JEP4.76396 SAR
5 JEP23.81980 SAR
10 JEP47.63960 SAR
20 JEP95.27920 SAR
50 JEP238.19800 SAR
100 JEP476.39600 SAR
250 JEP1190.99000 SAR
500 JEP2381.98000 SAR
1000 JEP4763.96000 SAR
2000 JEP9527.92000 SAR
5000 JEP23819.80000 SAR
10000 JEP47639.60000 SAR
沙地阿拉伯利雅澤西鎊兌換率
1 SAR0.20991 JEP
5 SAR1.04955 JEP
10 SAR2.09909 JEP
20 SAR4.19818 JEP
50 SAR10.49545 JEP
100 SAR20.99090 JEP
250 SAR52.47725 JEP
500 SAR104.95450 JEP
1000 SAR209.90900 JEP
2000 SAR419.81800 JEP
5000 SAR1049.54500 JEP
10000 SAR2099.09000 JEP