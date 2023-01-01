澤西鎊兌港元匯率

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1 EUR10.86411.097491.41781.490431.653580.957718.96
1 GBP1.1572711.27105.7961.724851.913661.1083221.942
1 USD0.911250.787402183.3041.358151.506820.872717.2772
1 INR0.01093880.009452150.012004210.01630350.01808820.01047610.207399

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如何將澤西鎊兌換成to Hong Kong dollars

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    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇JEP你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇HKD你要兌換成哪一種目標貨幣。

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澤西鎊港元兌換率
1 JEP9.91986 HKD
5 JEP49.59930 HKD
10 JEP99.19860 HKD
20 JEP198.39720 HKD
50 JEP495.99300 HKD
100 JEP991.98600 HKD
250 JEP2479.96500 HKD
500 JEP4959.93000 HKD
1000 JEP9919.86000 HKD
2000 JEP19839.72000 HKD
5000 JEP49599.30000 HKD
10000 JEP99198.60000 HKD
港元澤西鎊兌換率
100 HKD10.08080 JEP
200 HKD20.16160 JEP
300 HKD30.24240 JEP
500 HKD50.40400 JEP
1000 HKD100.80800 JEP
2000 HKD201.61600 JEP
2500 HKD252.02000 JEP
3000 HKD302.42400 JEP
4000 HKD403.23200 JEP
5000 HKD504.04000 JEP
10000 HKD1008.08000 JEP
20000 HKD2016.16000 JEP