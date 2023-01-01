澤西鎊兌圭亞那元匯率

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1 EUR10.86411.097491.41781.490431.653580.957718.96
1 GBP1.1572711.27105.7961.724851.913661.1083221.942
1 USD0.911250.787402183.3041.358151.506820.872717.2772
1 INR0.01093880.009452150.012004210.01630350.01808820.01047610.207399

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如何將澤西鎊兌換成to Guyanaese dollars

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇JEP你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇GYD你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

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澤西鎊圭亞那元兌換率
1 JEP265.74900 GYD
5 JEP1328.74500 GYD
10 JEP2657.49000 GYD
20 JEP5314.98000 GYD
50 JEP13287.45000 GYD
100 JEP26574.90000 GYD
250 JEP66437.25000 GYD
500 JEP132874.50000 GYD
1000 JEP265749.00000 GYD
2000 JEP531498.00000 GYD
5000 JEP1328745.00000 GYD
10000 JEP2657490.00000 GYD
圭亞那元澤西鎊兌換率
1 GYD0.00376 JEP
5 GYD0.01881 JEP
10 GYD0.03763 JEP
20 GYD0.07526 JEP
50 GYD0.18815 JEP
100 GYD0.37629 JEP
250 GYD0.94074 JEP
500 GYD1.88147 JEP
1000 GYD3.76294 JEP
2000 GYD7.52588 JEP
5000 GYD18.81470 JEP
10000 GYD37.62940 JEP