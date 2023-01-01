甘比亞達拉西兌根西島鎊匯率

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1 EUR10.864151.097591.44921.490571.654480.9575518.9682
1 GBP1.1572111.27105.8231.724851.914521.1080821.9495
1 USD0.911150.787402183.3251.358151.50750.872517.2831
1 INR0.0109350.009449760.012001210.01629940.01809180.0104710.207418

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如何將甘比亞達拉西兌換成to Guernsey pounds

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇GMD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇GGP你要兌換成哪一種目標貨幣。

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岡比亞達拉西根西島鎊兌換率
1 GMD0.01171 GGP
5 GMD0.05854 GGP
10 GMD0.11708 GGP
20 GMD0.23416 GGP
50 GMD0.58541 GGP
100 GMD1.17081 GGP
250 GMD2.92702 GGP
500 GMD5.85405 GGP
1000 GMD11.70810 GGP
2000 GMD23.41620 GGP
5000 GMD58.54050 GGP
10000 GMD117.08100 GGP
根西島鎊岡比亞達拉西兌換率
1 GGP85.41080 GMD
5 GGP427.05400 GMD
10 GGP854.10800 GMD
20 GGP1708.21600 GMD
50 GGP4270.54000 GMD
100 GGP8541.08000 GMD
250 GGP21352.70000 GMD
500 GGP42705.40000 GMD
1000 GGP85410.80000 GMD
2000 GGP170821.60000 GMD
5000 GGP427054.00000 GMD
10000 GGP854108.00000 GMD