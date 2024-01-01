埃及鎊兌烏茲別克索姆匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌烏茲別克索姆的匯率目前為260.747，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.195%。

在過去一星期，埃及鎊兌烏茲別克索姆的匯率波動，在22-07-2024高見261.535，並在23-07-2024低見260.022。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.260%。