埃及鎊兌巴基斯坦盧比匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌巴基斯坦盧比的匯率目前為5.762，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.022%。

在過去一星期，埃及鎊兌巴基斯坦盧比的匯率波動，在21-07-2024高見5.771，並在22-07-2024低見5.736。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.245%。