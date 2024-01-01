埃及鎊兌蒙古圖格里克匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌蒙古圖格里克的匯率目前為69.938，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.164%。

在過去一星期，埃及鎊兌蒙古圖格里克的匯率波動，在26-07-2024高見70.143，並在23-07-2024低見69.724。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.368%。