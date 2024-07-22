埃及鎊兌緬甸緬元匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌緬甸緬元的匯率目前為43.469，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.164%。

在過去一星期，埃及鎊兌緬甸緬元的匯率波動，在22-07-2024高見43.587，並在22-07-2024低見43.354。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.245%。