埃及鎊兌馬達加斯加阿里亞里匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌馬達加斯加阿里亞里的匯率目前為93.303，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.252%。

在過去一星期，埃及鎊兌馬達加斯加阿里亞里的匯率波動，在25-07-2024高見94.045，並在22-07-2024低見92.674。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.867%。