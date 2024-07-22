埃及鎊兌黎巴嫩鎊匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌黎巴嫩鎊的匯率目前為1,851.480，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.220%。

在過去一星期，埃及鎊兌黎巴嫩鎊的匯率波動，在22-07-2024高見1,857.540，並在22-07-2024低見1,846.800。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.245%。