埃及鎊兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌幾內亞法郎的匯率目前為177.443，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.522%。

在過去一星期，埃及鎊兌幾內亞法郎的匯率波動，在22-07-2024高見178.555，並在23-07-2024低見176.820。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.614%。