埃及鎊兌直布羅陀鎊匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌直布羅陀鎊的匯率目前為0.016，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.193%。

在過去一星期，埃及鎊兌直布羅陀鎊的匯率波動，在25-07-2024高見0.016，並在22-07-2024低見0.016。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.231%。