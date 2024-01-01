丹麥克朗兌南非蘭特匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌南非蘭特的匯率目前為2.660，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.225%。

在過去一星期，丹麥克朗兌南非蘭特的匯率波動，在25-07-2024高見2.691，並在26-07-2024低見2.651。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.509%。