丹麥克朗兌薩爾瓦多科龍匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌薩爾瓦多科龍的匯率目前為1.273，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.266%。

在過去一星期，丹麥克朗兌薩爾瓦多科龍的匯率波動，在21-07-2024高見1.278，並在24-07-2024低見1.270。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.142%。