丹麥克朗兌紐元匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌紐元的匯率目前為0.247，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.784%。

在過去一星期，丹麥克朗兌紐元的匯率波動，在26-07-2024高見0.247，並在21-07-2024低見0.242。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.282%。