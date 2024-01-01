丹麥克朗兌馬來西亞令吉歷史匯率
歡迎查看丹麥克朗兌馬來西亞令吉歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由28-07-2019至28-07-2024）的丹麥克朗（DKK）兌馬來西亞令吉（MYR）的歷史匯率走勢。
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丹麥克朗兌馬來西亞令吉匯率歷史紀錄
今日，丹麥克朗兌馬來西亞令吉的匯率目前為0.677，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.841%。在過去一星期，丹麥克朗兌馬來西亞令吉的匯率波動，在22-07-2024高見0.684，並在26-07-2024低見0.677。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.171%。
留意不公平匯率。 銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。
如何將丹麥克朗兌換成馬來西亞令吉
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇DKK你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇MYR你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前DKK兌MYR的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。