丹麥克朗兌馬拉威克瓦查匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌馬拉威克瓦查的匯率目前為251.646，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.094%。

在過去一星期，丹麥克朗兌馬拉威克瓦查的匯率波動，在22-07-2024高見253.173，並在24-07-2024低見250.894。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.549%。