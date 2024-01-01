丹麥克朗兌埃塞俄比亞比爾匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌埃塞俄比亞比爾的匯率目前為8.404，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.176%。

在過去一星期，丹麥克朗兌埃塞俄比亞比爾的匯率波動，在21-07-2024高見8.433，並在24-07-2024低見8.369。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.217%。