丹麥克朗兌多明尼加比索匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌多明尼加比索的匯率目前為8.620，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.090%。

在過去一星期，丹麥克朗兌多明尼加比索的匯率波動，在22-07-2024高見8.646，並在24-07-2024低見8.592。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.314%。