丹麥克朗兌阿塞拜疆馬納特匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌阿塞拜疆馬納特的匯率目前為0.247，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.251%。

在過去一星期，丹麥克朗兌阿塞拜疆馬納特的匯率波動，在22-07-2024高見0.248，並在25-07-2024低見0.247。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.141%。