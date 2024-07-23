吉布地法郎兌毛里塔尼亞烏吉亞匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌毛里塔尼亞烏吉亞的匯率目前為0.223，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.011%。

在過去一星期，吉布地法郎兌毛里塔尼亞烏吉亞的匯率波動，在25-07-2024高見0.223，並在23-07-2024低見0.222。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.196%。