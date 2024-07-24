吉布地法郎兌埃塞俄比亞比爾匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌埃塞俄比亞比爾的匯率目前為0.325，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.027%。

在過去一星期，吉布地法郎兌埃塞俄比亞比爾的匯率波動，在25-07-2024高見0.325，並在24-07-2024低見0.324。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.188%。