吉布地法郎兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌智利比索的匯率目前為5.361，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.462%。

在過去一星期，吉布地法郎兌智利比索的匯率波動，在26-07-2024高見5.361，並在22-07-2024低見5.298。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.596%。