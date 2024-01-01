捷克克朗兌瓦努阿圖瓦圖匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌瓦努阿圖瓦圖的匯率目前為5.201，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.604%。

在過去一星期，捷克克朗兌瓦努阿圖瓦圖的匯率波動，在23-07-2024高見5.214，並在24-07-2024低見5.138。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.509%。