捷克克朗兌秘魯新索爾匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌秘魯新索爾的匯率目前為0.160，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.860%。

在過去一星期，捷克克朗兌秘魯新索爾的匯率波動，在23-07-2024高見0.162，並在26-07-2024低見0.160。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.593%。