捷克克朗兌馬達加斯加阿里亞里匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌馬達加斯加阿里亞里的匯率目前為193.151，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.335%。

在過去一星期，捷克克朗兌馬達加斯加阿里亞里的匯率波動，在25-07-2024高見194.329，並在24-07-2024低見191.757。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.881%。