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15.775516.0965
15.369415.3694
一般15.551015.6808
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CZK兌HUF的統計資料

在過去30日，CZK兌HUF的匯率高見15.7755，低見15.3694，平均匯率則為15.5510。CZK兌HUF的波動率為-2.24。

在過去90日，CZK兌HUF的匯率高見16.0965，低見15.3694，平均匯率則為15.6808. CZK兌HUF的波動率為-0.88。

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 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0860.8441,503.234.27590.89135.7710.959
1 USD0.92110.7771,384.73.93783.72432.9510.884
1 GBP1.1851.28711,781.765.067107.73242.3991.137
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.060.0240.001

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如何將捷克克朗兌換成匈牙利福林

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捷克克朗匈牙利福林兌換率
1 CZK15.42280 HUF
5 CZK77.11400 HUF
10 CZK154.22800 HUF
20 CZK308.45600 HUF
50 CZK771.14000 HUF
100 CZK1,542.28000 HUF
250 CZK3,855.70000 HUF
500 CZK7,711.40000 HUF
1000 CZK15,422.80000 HUF
2000 CZK30,845.60000 HUF
5000 CZK77,114.00000 HUF
10000 CZK154,228.00000 HUF
匈牙利福林捷克克朗兌換率
2000 HUF129.67820 CZK
5000 HUF324.19550 CZK
10000 HUF648.39100 CZK
15000 HUF972.58650 CZK
20000 HUF1,296.78200 CZK
30000 HUF1,945.17300 CZK
40000 HUF2,593.56400 CZK
50000 HUF3,241.95500 CZK
60000 HUF3,890.34600 CZK
100000 HUF6,483.91000 CZK
150000 HUF9,725.86500 CZK
200000 HUF12,967.82000 CZK