捷克克朗兌博茨瓦納普拉匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌博茨瓦納普拉的匯率目前為0.580，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.683%。

在過去一星期，捷克克朗兌博茨瓦納普拉的匯率波動，在22-07-2024高見0.585，並在25-07-2024低見0.576。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.742%。