捷克克朗兌阿爾巴尼亞列克匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌阿爾巴尼亞列克的匯率目前為3.957，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.478%。

在過去一星期，捷克克朗兌阿爾巴尼亞列克的匯率波動，在21-07-2024高見3.983，並在25-07-2024低見3.941。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.271%。