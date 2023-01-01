5 維德角埃斯庫多兌to Jersey pounds

以實時匯率將CVE兌換成JEP

5 cve
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1.00000 CVE = 0.00782 JEP

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1 EUR10.86371.097391.45451.489581.651190.9576518.9559
1 GBP1.1578111.2705105.891.72471.911821.1087821.9479
1 USD0.911350.787092183.3451.35751.504780.872917.275
1 INR0.01093440.009443780.011998310.01628770.01805480.01047330.207271

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如何將維德角埃斯庫多兌換成to Jersey pounds

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇CVE你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JEP你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

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維德角埃斯庫多熱門貨幣組合

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佛得角埃斯庫多澤西鎊兌換率
1 CVE0.00782 JEP
5 CVE0.03908 JEP
10 CVE0.07816 JEP
20 CVE0.15631 JEP
50 CVE0.39078 JEP
100 CVE0.78156 JEP
250 CVE1.95390 JEP
500 CVE3.90779 JEP
1000 CVE7.81558 JEP
2000 CVE15.63116 JEP
5000 CVE39.07790 JEP
10000 CVE78.15580 JEP
澤西鎊佛得角埃斯庫多兌換率
1 JEP127.95000 CVE
5 JEP639.75000 CVE
10 JEP1279.50000 CVE
20 JEP2559.00000 CVE
50 JEP6397.50000 CVE
100 JEP12795.00000 CVE
250 JEP31987.50000 CVE
500 JEP63975.00000 CVE
1000 JEP127950.00000 CVE
2000 JEP255900.00000 CVE
5000 JEP639750.00000 CVE
10000 JEP1279500.00000 CVE