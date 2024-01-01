塞舌爾盧比 (SCR)

貨幣名稱

塞舌爾盧比

SCR 匯率

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
從SCR0.07294 0.06819 0.05840 6.08463 11.50620 6.70149 0.11166 1.37204
至SCR13.71040 14.66400 17.12220 0.16435 0.08691 0.14922 8.95563 0.72884

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比較匯率

塞舌爾盧比兌各國貨幣匯率