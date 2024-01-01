塞爾維亞第納爾 (RSD)

貨幣名稱

塞爾維亞第納爾

РСД

RSD 匯率

 USD EUR MXN GBP ZAR CAD SGD INR
從RSD0.00913 0.00854 0.15647 0.00731 0.17175 0.01248 0.01244 0.76167
至RSD109.52600 117.14400 6.39083 136.78200 5.82238 80.11850 80.40380 1.31290

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比較匯率

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