萊索托洛蒂 (LSL)

貨幣名稱

萊索托洛蒂

L

LSL 匯率

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
從LSL0.05316 0.04971 0.04257 4.43441 8.38787 4.88436 0.08138 1.00000
至LSL18.81110 20.11750 23.49220 0.22551 0.11922 0.20474 12.28740 1.00000

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比較匯率

萊索托洛蒂兌各國貨幣匯率