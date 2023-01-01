1 哥倫比亞比索兌to Jersey pounds

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1 GBP1.1578811.2702105.851.724491.911221.1087221.9438
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如何將哥倫比亞比索兌換成to Jersey pounds

  • 1

    輸入金額

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  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇COP你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JEP你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

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哥倫比亞披索澤西鎊兌換率
1 COP0.00020 JEP
5 COP0.00099 JEP
10 COP0.00197 JEP
20 COP0.00394 JEP
50 COP0.00986 JEP
100 COP0.01972 JEP
250 COP0.04930 JEP
500 COP0.09860 JEP
1000 COP0.19721 JEP
2000 COP0.39441 JEP
5000 COP0.98603 JEP
10000 COP1.97207 JEP
澤西鎊哥倫比亞披索兌換率
1 JEP5070.83000 COP
5 JEP25354.15000 COP
10 JEP50708.30000 COP
20 JEP101416.60000 COP
50 JEP253541.50000 COP
100 JEP507083.00000 COP
250 JEP1267707.50000 COP
500 JEP2535415.00000 COP
1000 JEP5070830.00000 COP
2000 JEP10141660.00000 COP
5000 JEP25354150.00000 COP
10000 JEP50708300.00000 COP