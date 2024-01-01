瑞士法郎兌塞舌爾盧比匯率歷史紀錄

今日，瑞士法郎兌塞舌爾盧比的匯率目前為15.565，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.838%。

在過去一星期，瑞士法郎兌塞舌爾盧比的匯率波動，在22-07-2024高見16.592，並在26-07-2024低見15.162。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了5.317%。