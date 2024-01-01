瑞士法郎兌盧旺達法郎匯率歷史紀錄

今日，瑞士法郎兌盧旺達法郎的匯率目前為1,487.220，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.535%。

在過去一星期，瑞士法郎兌盧旺達法郎的匯率波動，在25-07-2024高見1,498.320，並在23-07-2024低見1,469.900。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.326%。