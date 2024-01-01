瑞士法郎兌馬拉威克瓦查匯率歷史紀錄

今日，瑞士法郎兌馬拉威克瓦查的匯率目前為1,957.560，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.768%。

在過去一星期，瑞士法郎兌馬拉威克瓦查的匯率波動，在25-07-2024高見1,971.080，並在24-07-2024低見1,937.120。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.520%。